Один из героев, которые брали пленных, ранее около года находился в СОЧ, но потом вернулся на службу.

Двое бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ взяли в плен пятерых российских штурмовиков.

Об этом рассказали в пресс-службе бригады. "На торецком направлении горячо. Количество вражеских штурмов становится все больше, хотя и заканчиваются они для врага одинаково, но недавно произошел уникальный случай", - говорится в сообщении.

Военные рассказывают, что сначала оккупанты забрасывали украинскую пехоту с дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции и одновременно на штурм двинулись первые 8 россиян.

"Впрочем, как только вражеских штурмовиков заметили пилоты и пехотинцы 5-го стрелкового батальона 28-й ОМБр, для них начался ад на земле", - отмечают военные.

В частности, штурмовиков загнали в блиндаж и стали "разбирать" ударными коптерами. Параллельно двое пехотинцев приняли решение взять оккупантов в плен.

Как рассказали в бригаде, сначала штурмовики отказывались сдаваться, но несколькими точными бросками гранат пехотинцы им "объяснили", что единственный шанс выжить - плен.

В конце концов, сдались пять оккупантов - те, что уцелели под огнем Сил обороны.

"Важно, что один из героев, которые брали пленных, ранее около года находился в СОЧ, однако благодаря программе возвращения на службу решил присоединиться к рядам 28-й ОМБр. И сейчас, мотивированный бить оккупанта, успешно выполняет боевые задачи", - отмечают в пресс-службе.

Война в Украине: новости

Ранее на торецком направлении в украинский плен попали элитные российские разведчики. Пятерых российских оккупантов пленили пехотинцы 2-го батальона "Азова". Причем россияне оказались не обычными "мобиками" или "зеками", а опытными разведчиками с орденами. Они несколько дней сопротивлялись украинским защитникам, пока командир россиян не был ликвидирован. Тогда его подопечные выбрали жизнь и сдались в плен. Позже уже на камеру пленные рассказали, что перед сдачей в плен они вызвали огонь артиллерии на себя, но та начала стрелять только после того, как они уже сдались бойцам "Азова".

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