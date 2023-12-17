Из Одессы за границу Бонифаций путешествовал в отдельном купе.

Собака, которая "прославилась" тем, что после уничтожения дамбы Каховской ГЭС ее прибило течением аж к берегам Одесской области, нашла новую семью в Польше. Об этом сообщили в общественной организации "Animal SOS Odessa".

Тогда песика сняли с кучи плавучего мусора и тем самым спасли. Животное назвали Бонифаций и нашли ему новую семью.

"Рождественская сказка для Бонифация из Херсона. Когда он плыл на плоту в потоках воды и мусора, спасаясь от страшной катастрофы после подрыва Каховской ГЭС, он не мог знать, что это – начало долгой дороги в новую жизнь. Боня, который чудом спасся, пес из Херсона. Ему посчастливилось встретить на своем пути много хороших людей", - рассказали зоозащитники.

Когда собака попала к волонтерам, состояние ее здоровья было подавлено. Ее лечили в клиниках и амбулаторно, обследовали, назначали курсы реабилитации.

"Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адопции и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей своим замечательным характером, очаровательной улыбкой, доверием к людям", - отмечают волонтеры.

Они искали для Бони новый дом, где его будут любить, и нашли для животного семью в Польше. Зоозащитники рассказали, как готовили собаку к путешествию, как будущие хозяева оформили и оплатили все необходимые документы, приобрели билет на поезд для Бонифация.

"Боня даже ехал в отдельном купе", - отмечают в организации.

Волонтеры очень волновались за то, как животное перенесет дорогу, как примет свою новую семью, но сейчас Бонифаций уже в Польше.

Зоозащитники обнародовали видео, на котором зафиксировано как тот гуляет по парку со своими хозяевами, спит на мягком одеяле. Видно, что сейчас он "счастлив, расслаблен и любим".

"Каждая такая история - настоящее чудо и волшебство для животного, которое из мрака неизвестности и горестей попадает в новую жизнь, полную радости и любви! Самое главное то, что создать такое чудо - под силу каждому, кто искренне любит животных и делает все возможное и невозможное для их счастья!" - подчеркивают в "Animal SOS Odessa".

Уничтожение Каховской ГЭС россиянами

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июня произошло масштабное разрушение плотины Каховской ГЭС, что привело к быстрому сбросу воды из Каховского водохранилища и затоплению долины Днепра ниже по течению. В Минобороны Украины пришли к выводу, что плотина была разрушена из-за мощного взрыва внутри ее конструкции.

Быстрое поступление воды из Каховского водохранилища не просто затопило прибрежные территории, а повлекло масштабную техногенную катастрофу. Были затоплены и подтоплены десятки населенных пунктов, погибли десятки, если не сотни людей, а также бесчисленное количество домашних и диких животных.

В течение нескольких дней после катастрофы к берегам Черного моря в Одесской и Николаевской прибивало плавучие "острова", на которых находились уцелевшие представители фауны Поднепровья. Среди спасенных таким образом было и несколько собак.

Вас также могут заинтересовать новости: