Синод Кипрской Православной Церкви обнародовал коммюнике о поддержке признания Православной Церкви Украины.

Кипрская церковь официально признала Православную Церковь Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Читайте такжеФиларет заявил, что автокефалию ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Как сообщается, Синод Кипрской Православной Церкви 25 ноября 2020 года обнародовал коммюнике о поддержке решения Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании Православной Церкви Украины.

«Священный Синод Церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 года детально обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминанием Блаженнейшим Архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как Предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения Его Блаженства. В то же время, Священный Синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который грозит расколом Церкви Христовой», – говорится в сообщении.

Создание ПЦУ

15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

В 2019 году о своєвизнання ПЦУ заявили Элладская православная церковь и Александрийский патриархат.

3 февраля 2020 года Епифаний выразил убеждение, что автокефалию ПЦУ признает еще несколько поместных православных церквей несмотря на давление со стороны Русской православной церкви.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская