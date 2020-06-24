Государство вас не бросит: Зеленский обратился к пострадавшим от наводнений на западе страны

Глава государства выразил соболезнование семьям погибших и обещает, что власть восстановит разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает решить вопрос разрушенного жилья и выделить финансовую помощь пострадавшим от наводнений жителям западных областей.

Об этом глава государства заявил в видеообращении о ситуации с наводнениями в западных областях Украины.

Президент уверяет, что власть делает все необходимое для минимизации и ликвидации последствий природного бедствия в западных областях.

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«Я хочу обратиться к людям, которые пострадали именно в результате наводнения, особенно это Ивано-Франковская область, а также Закарпатская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская. Прежде всего, я хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья - или восстановим разрушенное, или найдем новое», - заявил Зеленский.

Также президент пообещал, что будет выделена финансовая помощь.

«Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены», - сказал глава государства.

Также он добавил, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень осадков и воды в реках снизится. «Поэтому мы все надеемся, что ситуация не будет обостряться. А вообще, в ближайшее время мы рассмотрим полноценную стратегию, привлечем всех специалистов, чтобы решить проблему паводков комплексно, навсегда, или, по крайней мере, на десятилетия вперед», - отметил президент.

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