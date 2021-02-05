Автомобиль роженицы попал в пробку / фото REUTERS
Во Львове патрульные сопроводили в родильный дом 19-летнюю роженицу, у которой уже начались схватки.
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Вдову погибшего в ноябре бойца в больницу везла ее подруга. Женщины попали в пробку.
Увидев впереди полицейское авто, женщина начала сигналить, мигала фарами, а потом просто выбежала из авто и попросила копов о помощи.
Водители вежливо пропускали кортеж и за считанные минуты женщина уже была в роддоме.
Во Львове патрульные сопроводили в родильный дом 19-летнюю роженицу
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