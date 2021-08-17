Уничтожение арт-инсталляции на Аллее Небесной Сотни стало главной темой обсуждения в Facebook.

Ряд интернет-пользователей бурно отреагировали на то, что в центре Киева на Аллее Небесной Сотни (Небесная Сотня – погибшие во время Революции Достоинства) представители "Национального корпуса" уничтожили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

В столице патриотическая общественность героически победила советские автоматы с газировкой, потроллил инцидент в Facebook журналист Вячеслав Чечило.

Активист, журналист и блогер Юрий Лукшиц в соцсети написал, что патриоты не стали бы громить автоматы, а увезли бы их аккуратно и что-то построили на их месте.

Офицер резерва, заместитель председателя Совета военного резерва при Генштабе Вооруженных сил Украины, волонтер, участник Антитеррористической операции на Донбассе Мирослав Гай у себя в Fb поделился мнением, что скандал возник из-за того, что власти не привлекли к мероприятиям семьи Небесной Сотни и патриотов.

"Власти уже должны понять, что Аллея Небесной Сотни – это мемориал, своеобразное кладбище...", – отметил активист.

Журналистка Марьяна Пьецух в соцсети тоже выразила мнение, что место для инсталляции было подобрано неудачно.

"А надо было всего: включить мозги и подумать, куда это все можно поставить. Даже если по режиссуре оно идеально ложилось на прямую трансляцию на 24 августа. Как удобно переходить из локации на локации. Просто подумайте. Поищите другую локацию. Ну, но все. Активисты делают селфи. Победа...", – считает автор.

Блогер Монохром (Елена Монова) в Telegram вообще назвала возведение советских декораций в центре столицы "провокативной ср*нью".

Напомним, 17 августа стало известно, что в Киеве на Аллее Небесной Сотни напротив мемориальных досок, установленных в честь погибших участников Революции Достоинства, собрали декорацию, которая иллюстрировала быт в Украине времен СССР.

В центре столицы, в частности, появились бутафорские стены со старыми обоями, диван, советские игрушки и ненастоящие автоматы для продажи газированной воды.

Несколько десятков представителей "Национального корпуса" без разрешения начали демонтировать инсталляцию, а правоохранители наблюдали за происходящим.

Позже начались столкновения между правоохранителями и членами "Нацкорпуса", были задержанные. Потом инсталляцию начали демонтировать.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил, что в центре Киева появились декорации к 30-летию независимости Украины, которое будут отмечать 24 августа. Во время трансляции ко Дню Независимости Украины хотели заснять разные эпохи, которые прожила наша страна, в том числе и советскую.

Что нужно знать об Аллее Небесной Сотни – справка УНИАН

В Киеве 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства злоумышленники стреляли в активистов, которые находились на ул. Институтской. В тот день погибли десятки человек.

Позже в честь погибших активистов была создана Аллея Небесной Сотни.

Автор: Екатерина Присяжнюк