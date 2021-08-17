Сергей Никифоров отметил, что подготовкой ко Дню Независимости занимается оргкомитет, а не Офис президента.

Декорации на улице Институтской в Киеве, из-за которых произошли стычки, временные. Их поставили для телевизионной трансляции ко Дню Независимости, и они не затрагивают мемориальные конструкции.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире Украина 24.

По его словам, ситуация, которая возникла, - результат манипуляций.

"Это декорации к телевизионной трансляции ко Дню Независимости. Там должны быть все эпохи, через которые прошла Украина, чтобы иметь возможность праздновать День Независимости. По идее, там должен был быть казацкий период, царский, Вторая мировая война и другие. Сейчас же люди, которые пытаются снести эти конструкции, сознательно делают акцент на советский период", - рассказал Никифоров.

Читайте такжеЖурналисты требуют от полиции найти и привлечь к ответственности виновных за нападения на представителей прессы (фото, видео)Он заверил, что конструкции временные и они никак не затрагивают мемориал.

"Это временные конструкции, они никаким образом не затрагивают мемориальные конструкции. Возле этих декораций не предусматривалось массовых мероприятий. Были ли разрешения или нет, будем выяснять. Это точно не в Офис президента",- объяснил спикер Зеленского.

При этом он указал, что есть оргкомитет, которые занимается подготовкой ко Дню Независимости.

Стычки на Алее Небесной Сотни в Киеве

На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили арт-инсталляцию, посвященную быту советской эпохи.

Как свидетельствуют фотографии, обнародованные 17 августа в сети, в рамках инсталляции рядом с установленными мемориальными досками с фото погибших героев возвели бутафорские стены со старыми обоями, ненастоящие автоматы с водой, старые игрушки и другое.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отметил, что с городом не согласовывали ее установление. Организацией празднования Дня Независимости занимается Офис Президента.

Между тем несколько десятков представителей "Нацкорпуса" начали сносить перформанс самостоятельно. Полиция сначала наблюдала за их действиями, но не вмешивалась.

По словам корреспондента УНИАН, вскоре правоохранители напали на одного из участников акции и потащили его к автобусу. Другие начали оказывать сопротивление, в результате образовалась толкотня. Были задержаны еще три человека, которые разрушали инсталляцию советского быта. Их посадили в полицейский микроавтобус.

После этого там появились трое мужчин и одна женщина, которые приступили к демонтажу инсталляции.

Автор: Анастасия Горбачева