Митрополит пожелал, чтобы вера в Воскресение Христово вдохновляла на добрые дела.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в воскресенье, 9 апреля, поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Соответствующий пост размещен на странице митрополита в микроблоге Twitter. "Поздравляю братьев и сестер западной христианской традиции, которые ныне отмечают Пасху! Вера в Воскресение Христово пусть вдохновляет на добрые дела и наполняет силами на борьбу со злом", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 9 апреля верующие восточного обряда отмечают Вербное воскресенье. Митрополит Епифаний возглавил литургию в Киево-Печерской лавре.

Божественная литургия состоялась в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских на территории Верхней лавры. Поскольку в Лавру до сих пор продолжают приходить противники выселения московских священников из святыни, на ее территории усилили меры безопасности.

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