Парень, потерявший конечности после взрыва снаряда на Донбассе, переплыл Днепр и установил рекорд (видео)

В 2015 году Николай Нижниковский потерял конечности от взрыва снаряда на Донбассе.

В Киеве сегодня, 30 июля, 16-летний Николай, который потерял несколько лет назад руку и ноги, переплыл Днепр и установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью.

В 2015 он был на грани жизни и смерти, а сейчас счастлив и мечтает преодолеть дистанцию в километр и принять участие в следующей паралимпиаде, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Летом 2015 года под Мариуполем Николай Нижниковский, играя с братиком, нашел снаряд, который взорвался. Его младший брат погиб. Николай во время детонации потерял руку и обе ноги.

"Сначала не хватает воздуха, потом дышишь, а потом добрался до бордюра и приехали врачи", - вспоминает парень.

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А потом - кома, ряд операций, лечение в Канаде, протезирование. Теперь Николай между реабилитациями и ежегодными операциями учится жить по-новому.

К заплыву парень готовился несколько месяцев в бассейне. Тренером у него был многократный чемпион по плаванию Олег Лисогор. В Киев, осуществлять мечту Николай приехал именно с ним.

Мама с сестрами остались в Запорожье. Слова поддержки и свою безграничную любовь к сыну мама говорит по телефону. Женщина признается, что очень горда за старшего сына, за то, что он за шаг от цели.

"Я очень горжусь тобой, ты у меня молодец", - говорит Алла.

Вдохновленный мамиными словами, Николай в предвкушении заплыва. На берегу для безопасности дежурят полицейские, медики и водолазы.

Первым в воду погрузился тренер, за ним - Николай. За 13 минут и 45 секунд юноша проплыл по меньшей мере 430 м. Узнав об успехе сына, мама сразу звонит и поздравляет его. Вместе с Аллой радуются и сестры Николая.

Как сообщал ранее УНИАН, за время российско-украинской войны на Донбассе, от минирований и обстрелов, постоянно страдают взрослые и дети. Так трое детей 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета, который нашли на улице.

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