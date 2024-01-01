В конце декабря в Раду был подан законопроект об усиленных мерах по мобилизации в Украине.

Украинское законодательство запрещает принудительную мобилизацию военнообязанных, которые имеют законную отсрочку от службы. К этой категории в частности относятся граждане, имеющие трех или более детей.

Как пояснила в комментарии "24 каналу" адвокат из адвокатского объединения Legal Strategy Виолета Монастырская, право на отсрочку действительно только тогда, когда дети еще являются несовершеннолетними и находятся на содержании военнообязанного. Но, если такой гражданин изъявит желание, то может быть мобилизован добровольно с согласия военно-врачебной комиссии.

Монастырская отметила, что поданный в Раду в конце декабря законопроект об усилении мобилизации не предусматривает никаких изменений в вопросах мобилизации многодетных родителей.

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Статус многодетной семьи подтверждает соответствующее удостоверение. Его можно получить в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), или департаментах по вопросам социальной защиты населения местных госадминистраций. Также можно обратиться за оформлением удостоверения в исполнительные органы местной власти.

Чтобы получить удостоверение, необходимо подать следующие документы:

заявление на получение удостоверений для родителей и детей о принадлежности к многодетной семье;

фотокарточку на документы;

документы, подтверждающие факт воспитания детей;

копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка;

копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке);

копии паспортов родителей.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на фоне разговоров об усилении мобилизации сотрудники Закарпатского ТЦК посетили горнолыжный курорт "Драгобрат". Соответствующие фото и видео распространились по сети 1 января.

Также мы рассказывали, что вокруг Киева до конца недели будут действовать дополнительные блокпосты. Власти уверяют, что основной целью их появления является усиление безопасности, в частности противодействие возможным перемещениям диверсионных групп. Но раздавать повестки там тоже будут.

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