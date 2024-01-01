По словам Антиповича, в плане общих настроений 2024-й год будет хуже 2023-го.

Сопротивление мобилизации будет, но в конечном итоге украинцы ее поддержат, ведь все понимают, что государство должно обеспечить ресурс для защиты. Об этом сказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью "ВВС Украина".

"Другого пути нет, не наемниками же воевать. Поэтому это все делается правильно, и никто здесь против ничего не может сказать. Любой вам скажет: "Конечно, это нужно. Это гражданская обязанность - защищать государство", - считает Антипович.

В то же время он отметил, что сопротивление мобилизации будет, хоть оно и не может быть массовым.

Видео дня

Антипович уверен, что мобилизация таки состоится. Это не повлияет на отношение к власти или ВСУ, но это повлияет на общее настроение в государстве.

"Повлияет на все эти вопросы — в правильном направлении мы двигаемся или в неправильном, есть у нас перспективы будущего или нет. К неопределенности, неясности, что ж нас ждет, прибавится еще больше страха, грусти, слез, боли — потому что люди будут гибнуть. Поэтому с точки зрения общих настроений следующий год, скорее всего, будет еще хуже, чем 2023-й", - добавил Антипович.

Мобилизация в Украине

Ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что военные хотят дополнительно мобилизовать до 500 тысяч украинцев. В частности, новые силы необходимы для проведения ротации.

Кабинет министров в конце декабря внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизационных мероприятий. В частности, он предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, отменить понятие "ограниченной пригодности" к военной службе, а также содержит жесткие ограничения для уклонистов.

В то же время некоторые эксперты критикуют способ, в который обществу представили новый законопроект о мобилизации. Отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезные внутренние проблемы, чего очень хотят россияне.

Вас также могут заинтересовать новости: