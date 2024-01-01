Сколько лыжников "мобилизовали" в первый день нового года, пока не известно.

Сотрудники Закарпатского ТЦК посетили горнолыжный курорт "Драгобрат". Соответствующие фото и видео распространились по сети 1 января.

"На горнолыжный курорт 1 января приехали сотрудники ТЦК", - пишет закарпатский журналист Виталий Глагола.

На обнародованных видео заметно, как вооруженные автоматами люди в военной форме общаются с отдыхающими. Являются ли они действительно представителями ТЦК и выписывали ли кому-то повестки - доподлинно неизвестно.

Закарпатский ОТЦК и СП на текущий момент никак не отреагировал на появление в сети этих фото и видео.

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Как писал УНИАН, Закарпатский ТЦК уже не впервые "творчески" подходит к вопросу раздачи повесток в регионе. Так в начале декабря сотрудники ТЦК посетили тренажерные залы в Хусте и Мукачево.

Также мы рассказывали, что накануне Нового года вокруг Киева начали появляться дополнительные блокпосты. Как пояснили в комендатуре Киевской области, проводятся меры безопасности, направленные на выявление диверсантов и других нарушителей закона.

При этом военные признали, что в случае обнаружения на этих блокпостах уклонистов, в частности тех, кто не актуализировал свои учетные данные в ТЦК, им тоже могут вручать повестки. Но массово всем подряд их вручать не планируют.

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