Во время полномасштабной войны в Украине очень актуален вопрос выплаты за ранения военнослужащим.

Военный, получивший ранение, может получать различные виды денежных выплат.

Выплата за ранение во время войны зависит от различных факторов: степени тяжести ранения, текущего размера денежного обеспечения военнослужащего, возможного дальнейшего установления инвалидности и тому подобное.

Сколько получают раненые в Украине

По данным Министерства обороны, при получении ранения (травмы, контузии, увечья) вследствие участия в боевых действиях, военный может получить следующие виды денежной выплаты:

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ежемесячное денежное обеспечение в размере зарплаты по последней занимаемой должности перед ранением (контузией, травмой, увечьем);

дополнительное вознаграждение - выплата в размере 100 тысяч гривень за ранение, связанное с защитой Родины (при выполнении боевых задач), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения;

единовременная денежная помощь - единовременная денежная компенсация за любое повреждение здоровья, которое привело к увечью или инвалидности;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов - выплата в размере ежемесячного денежного обеспечения, которую военнослужащий может получать ежегодно;

денежная помощь для оздоровления - выплата в размере месячного денежного обеспечения, которая также осуществляется ежегодно.

На практике вопрос получения указанных выплат может усложняться: раненый военный, находящийся в больнице, может недополучить свои выплаты, а помехой решению этой проблемы могут стать бюрократические преграды и нахождение воинской части и командиров вдали от места лечения бойца. То есть военнослужащий не имеет возможности лично обратиться по поводу своего вопроса и контролировать процесс назначения выплат, находясь в больнице, и иногда для решения проблемы должен обращаться за юридической помощью.

Компенсация за ранения ВСУ

Юрист, офицер Вооруженных Сил Украины Максим Полишкевич в комментарии УНИАН подчеркнул, что так называемых выплат "за ранения" не существует. Он пояснил, что при получении бойцом ранения, за ним сохраняются выплаты, которые он получал до этого.

"То есть, если боец попал в больницу с соматическим заболеванием, то ни о каких "боевых" (дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривень) речь не идет. Но если вас госпитализировали с ранением, то вам должны выплачивать все, что вы получали, когда служили на линии фронта (или выполняли другие боевые задачи, как то ПВО или артиллерия). И если после лечения военно-врачебная комиссия предоставляет вам реабилитационный отпуск (если ранение тяжелое), то время отпуска тоже оплачивается, как боевое. Однако выплат "за ранение" просто не существует", - пояснил он, добавив, что справка о ранении должна выдаваться в течение пяти дней с даты ранения.

По словам Полишкевича, отдельная, более сложная история с "боевым" травмированием.

"Это ситуация при которой вы получили травму, а не ранение, и причиной этой травмы являются именно действия врага. Такая травма верифицируется несколько сложнее, но выплаты при такой "боевой" травме тождественны выплатам при ранении", - сказал юрист.

Действия военнослужащего при ранении

Полишкевич отметил, что обычно раненому госпитализированному воину трудно влиять на бюрократические процессы, которые происходят в части. Он советует попытаться связаться с собратьями и/или командиром и просить максимально быстро прислать справку о ранении (хотя формально часть должна ее предоставлять госпиталю самостоятельно, на практике с этим бывает сложно).

"А еще - попросить, чтобы, по возможности, сохранили ваши броник, каску и другое имущество (чем дольше вас не будет, тем больше шансов, что они "потеряются"). Следует хранить у себя все медицинские документы начиная от "формы 100" (документ, составляемый при эвакуации раненого). В случае возникновения задержек или трудностей с выплатами, медицинские документы могут служить основой для дальнейшего написания рапорта о недоплате средств. Если документы подтверждают вашу правоту, то часть выплатит недостачу", - сказал офицер.

Ежемесячное денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение

Если военнослужащий получил ранение и находится на лечении или же в отпуске для лечения после тяжелого ранения, он имеет право ежемесячно получать 100 000 грн дополнительного денежного вознаграждения и ежемесячное денежное обеспечение – то есть свою зарплату.

Для получения дополнительного денежного вознаграждения необходимо получить справку об обстоятельствах травмы и передать ее копию в строевую часть. Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться ежемесячно в течение лечения на стационаре или пребывания в отпуске после тяжелого ранения на основании приказа командира.

Если же боец не получил дополнительное вознаграждение, следует написать рапорт на имя командира относительно его включения в приказ о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн. К такому рапорту прилагается копия справки о ранении.

Единовременная выплата за ранение

По данным Министерства обороны, государство гарантирует выплату единовременной денежной помощи за любое повреждение здоровья (контузия, ранение, обморожение, минно-взрывная травма, вывих, сотрясение, растяжение, разрыв, перелом, отравление и т.д.), если вследствие этого военный получил группу инвалидности или частичную потерю трудоспособности (без установления инвалидности).

Степень инвалидности устанавливается в процентах. Ее определяет медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Так, на 1 января 2023 прожиточный минимум составляет 2 684 грн, поэтому, если, например, степень потери трудоспособности составляет 25 процентов, то размер пособия составит 46 970 гривень (25% × 70 × 2 684 = 46 970 грн).

Если из-за ранения боец получил инвалидность, размер пособия определяется в зависимости от группы инвалидности, также исходя из размера прожиточного минимума.

В 2023 году единовременное денежное пособие в случае установления инвалидности, связанной с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы, составляет:

1 группа инвалидности - 400-кратный прожиточный минимум (1 073 600 грн);

2 группа инвалидности - 300-кратный прожиточный минимум (805 200 грн);

3 группа инвалидности - 250-кратный прожиточный минимум (671 000 грн).

Для получения единовременной денежной помощи необходимо пройти МСЭК, чтобы определить степень потери трудоспособности или группу инвалидности, и подать в ТЦК и СП или в военную часть соответствующие документы - заявление для выплаты единовременной денежной помощи и заверенную копию справки МСЭК.

Помощь для решения социально-бытовых вопросови для оздоровления

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – это выплата, осуществляемая ежегодно в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение. Такие средства единовременно выплачиваются военнослужащим, которые:

получили ранения при выполнении заданий во время военного положения;

получили инвалидность в результате ранения, связанного с защитой Родины;

непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения, в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд).

Для получения такого вида выплаты военнослужащему следует подать лично (по возможности) или через боевых собратьев рапорт на имя непосредственного командира.

Денежная помощь для оздоровления - это выплата в размере месячного денежного обеспечения в соответствии с занимаемой военнослужащим должностью, которая выплачивается ежегодно, независимо от получения вышеупомянутой материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Денежную помощь для оздоровления можно получить в случае выбытия в ежегодный основной отпуск или без выбытия в отпуск на основании приказа командира воинской части. Для ее получения необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира.

Выплаты военным во время войны

С 1 февраля в Украине изменили порядок выплат премий военным. В частности, выплаты зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач.

Надбавку в 100 тысяч гривень будут выплачивать бойцам на передовой, а 30 тысяч - тем, кто работает на фронте, но не участвует в боях, а также те, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал причины урезания доплат бойцам.

В апреле 2023 года в Раде прокомментировали дополнительные выплаты военным ВСУ. Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас дополнительные выплаты больше всего нужны военным на передовой.

10 апреля 2023 года Верховная Рада вернула военным доплату в 30 тысяч гривень.

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