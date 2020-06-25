«От Своих для Своих»: стартовал благотворительный проект с дизайнерскими подарками от украинских художников

Ежегодно в Украине нуждаются в помощи более 100 тысяч паллиативных пациентов.

Ко Дню медицинского работника БФ «СВОИ» запустил инициативу «От Своих для Своих», в рамках которой будут собирать средства для врачей и палиативных подопечных. Благотворителей уже поддержали украинские художники: они создали эксклюзивные комбинезоны, которые будут разыграны среди украинцев, которые сделают благотворительный взнос. Проект продлится с 21 июня до 30 августа.

«Во время эпидемии Covid-19 люди выучили много новых слов — ИВЛ, пульсоксиметр, сатурация, — рассказывает соучредитель фонда «СВОИ» Леся Литвинова. — Все начали беспокоиться о санитарных условиях и делать тесты, чтобы обезопасить себя и своих близких. Мы испытали то, что каждый день испытывают паллиативные пациенты и врачи, которые им помогают. Ведь вышеперечисленные сложные слова — их ежедневная рутина. К сожалению, из-за шумихи вокруг коронавируса в обществе забыли про эту группу населения, хотя она является наиболее уязвимой и имеет ослабленный иммунитет. Любая болезнь для таких людей является роковой».

Ежегодно в Украине нуждаются в помощи более 100 тысяч паллиативных пациентов. Это онкобольные, люди после инсульта, пациенты с БАС и другие болезни, которые угрожают жизни. Собранные средства пойдут на обеспечение насущных потребностей пациентов, находящихся в паллиативных отделениях, или дома, за пределами больницы. В частности, на закупку медицинского оборудования, противопролежневых матрасов и средств защиты. Благотворительный проект и розыгрыш организован при поддержке компании с очистки и обеззараживания воды Promtehvod.

«Мы заботимся о безопасности и здоровье людей почти 30 лет, — говорит соорганизатор проекта, менеджер по коммуникациям Promtehvod Татьяна Максимова. — В это непростое время для нас как для социально ответственного бизнеса было важно помочь тем, кто нуждается в этом больше всего — врачам и паллиативным пациентам. Мы рады, что на наше приглашение присоединиться к проекту откликнулись украинские художники, и приглашаем принять в нем участие всю Украину. Это действительно помощь от своих для своих!»

Среди украинцев, которые присоединятся к инициативе, будет разыграно пять актуальных в условиях коронавируса подарочных наборов. Они будут состоять из литровой бутылки дезинфицирующего средства и яркого авторского комбинезона, расписанного художницами Романой Рубан, Яной Морган, Татьяной Малик и Марией Пилецкой. На работу над комбинезонами ушло более 12 часов. Каждый рисунок является уникальным, ведь нанесен вручную методом шелкографии.

«Карантин лишил нас простых радостей жизни, — рассказывает художница Яна Морган. — Нам всем очень не хватало людей: разговоров, улыбок, объятий, прикосновений. Не говоря уже о походах в кафе или прогулке на велосипеде. Паллиативным пациентам этого не хватает всегда! В своих рисунках мы хотели изобразить все то, за чем так скучали. А также напомнить, как важно ценить простые вещи и друг друга».

Чтобы приобщиться к благотворительной акции, нужно пожертвовать 200 грн или больше БФ «СВОИ» и заполнить форму. Победитель розыгрыша будет выбран в прямом эфире 30 августа через сервис Random.org. Результаты розыгрыша, а также отчет о собранных средствах появятся на Facebook-странице проекта «От Своих для Своих».

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