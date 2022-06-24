Делец предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

В Киеве 50-летний мужчина предлагал призывникам выехать за границу из Украины с поддельными документами волонтерской организации. За свои "услуги" делец просил $10 тыс.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Заручившись помощью сообщников, мужчина предлагал изготовления справки о членстве в международной общественной организации и занятие волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальной базы данных, предоставляющий право на пересечение государственной границы как волонтеру", - говорится в сообщении.

Делец предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

Злоумышленника задержали на "горячем" во время получения $4 тыс. за изготовленное удостоверение волонтера. В целом преступная деятельность киевлянина принесла ему 40 тыс. грн выгоды.

Ранее на Закарпатье уклонист притворился чемоданом, чтобы бежать за границу.

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