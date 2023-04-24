Помимо военнопленных понемногу удается освобождать и гражданских заложников.

С начала полномасштабного вторжения России из плена удалось освободить 2238 человек, в том числе 140 гражданских лиц. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Житомире.

По его словам, объединенный центр по поиску и освобождению пленных не прекращает работу ни днем, ни ночью. Специалисты занимаются вопросами освобождения как пленных солдат, так и похищенных оккупантами гражданских лиц.

"За это время (с 24.02.2022 – УНИАН) мы освободили из плена 2238 человек. Из них почти 140 человек – это гражданские", – рассказал президент.

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Зеленский отметил, что оккупанты широко применяют пытки, в первую очередь в отношении пленных военнослужащих.

Обмены пленными – последние новости

Украина ведет работу над тем, чтобы произвести обмен пленными с Россией в формате "всех на всех". Сейчас эта возможность становится все более реалистичной, заявил глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

Последний крупный обмен пленными состоялся на православную Пасху. Тогда из российского плена удалось вернуть 130 украинских бойцов. Среди освобожденных те, кто попали в плен под Бахмутом, на Запорожье и Херсонщине.

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