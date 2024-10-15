Эти выезды будут разрешаться определенной категории осужденных в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника.

Осужденным, которые находятся в исправительных колониях, предполагается предоставить разрешение кратковременные выезды за ее пределы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Он отмечает, что правительством одобрен проект Закона "О внесении изменений в статью 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 20 декабря 2023 года № 11-р(ІІ)/2023".

Законопроектом предусматривается, что осужденным в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей жизни больного, разрешаются кратковременные выезды за пределы колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более семи суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток).

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При этом сказано, что речь идет об осужденных, содержащихся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, участках социальной реабилитации исправительных колоний минимального уровня безопасности с общими условиями содержания и участках социальной реабилитации исправительных колоний среднего уровня безопасности и воспитательных колониях. Такие осужденные направляются к месту назначения и в обратном направлении самостоятельно.

Другим осужденным кратковременные выезды разрешаются за пределы исправительной колонии на территории Украины, кроме временно оккупированной, на срок не более одних суток, не включая времени, необходимого для проезда в оба конца (не более трех суток). Эта категория осужденных перемещается к месту назначения и в обратном направлении под охраной стражи колонии.

Согласно законопроекту, расходы колонии, связанные с предоставлением осужденным кратковременных выездов, оплачивают осужденные, их родственники или другие лица.

Осужденные в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, в мае 2024 года Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности.

Уже часть заключенных, которые изъявили желание мобилизоваться, воюют на фронте. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что бывшие заключенные, мобилизованные в армию, проявили себя достойно во время боевых действий на Харьковском направлении в составе. По его словам, командиры подразделений, в которых служат такие бойцы, характеризуют их как очень мотивированных. Они в большинстве проявили себя достойно и кроме того - они готовы работать и учиться.

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