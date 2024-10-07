Бывшие заключенные хвалят службу в бригаде.

Третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины является одной из тех, которая одной из первых взяла на службу мобилизованных осужденных. В вопросах их подготовки и применения 3-я ОШБр имеет свои подходы - они несколько отличаются от тактики других подразделений, пишет NV.

Боец с позывным "Тоха" - спокойный молодой человек спортивного телосложения, который еще недавно находился в местах лишения свободы. Ему дали 4,5 года за умышленное тяжкое телесное повреждение, до освобождения оставалось два месяца.

"Срок уже истек. Я бы сейчас уже освободился, да. Я на самом деле еще раньше писал заявления, просил меня мобилизовать. Были в начале войны какие-то слухи, что вроде можно, вроде берут. Ну, это просто слухи, на самом деле нет, такой возможности не было. А когда уже приняли закон в 2024 году, я сразу решил, что присоединюсь. Да, это в том числе возможность начать новую жизнь. Плохого уже наделал, время что-то хорошее сделать", - рассказал военный.

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"Тоха" говорит, что в его колонию приезжали представители разных бригад, но он хотел служить именно в Третьей штурмовой - ждал визита рекрутеров этой бригады около месяца, а от других предложений отмолялся, ведь репутация 3-й ОШБр известна даже по другую сторону решетки:

"Нас пять человек, кто сидел со мной и пошел в Третью штурмовую. Еще много по другим подразделениям, откуда просто приехали раньше. Многие хотят на самом деле, но не многим позволяют".

По словам "Тохи", у него не было военного опыта, но уровень подготовки в 3-й ОШБр очень высокий, при этом к заключенным относятся как к обычным бойцам, тренировки первоклассные, а снаряжение - качественное.

"Ожидал худшего. Не в том смысле, что бросят голого на штурмы, но думал, вдруг все же будут какие-то ограничения, проблемы из-за моего бывшего статуса. Но вообще ничего такого. Я не чувствую вообще никакой разницы между другими бойцами и нами. Внутри в отношениях также никаких проблем. Вот недавно во время штурмов были вместе с рядовыми мобилизованными - никто тебе слова не скажет, когда видит, что ты делаешь свое дело, прикрываешь собратьев, а собратья прикрывают тебя", - рассказывает военный.

По словам другого бойца из числа экс-осужденных с позывным "Заяц", он опасался слишком сложных тренировок, а в колонии ходили слухи о "мясных штурмах", на которые бросают бывших заключенных.

"Говорили мне, будто отправят вас, зеков, вперед, типа на мясо. Дадут дырявый бронежилет и старый автомат - и вперед. Но это говорил кто? Просто люди, которые себе это так представляли. Сами они такого не видели, просто ассоциации были такие. Типа - кому мы нужны? Я в такое не верил, но имел подозрения, что будут очень сложные учения. Что нас будут гонять с утра до ночи. Но когда приехали представители бригады, то сказали, что тренировки в первую очередь полезны, а не просто бегать по кругу 100 километров", - говорит боец.

Он отбывал наказание за угон машины и драку. Решил присоединиться к ВСУ, потому что "все равно пришлось бы после освобождения". Родственники и девушка были против, но он настаивал на своем.

"Оба бойца из числа бывших осужденных ... не скрывают, что время от времени общаются с людьми, которые остались в колониях, в частности, рассказывают о хороших условиях и отношении в 3-й ОШБр. "Тоха шутит", что он - амбассадор Третьей штурмовой в местах лишения свободы", - заключает издание.

Осужденные в рядах ВСУ - последние новости

Майор бригады "Рубеж" Виталий Литвин высказал свое мнение о мобилизации заключенных. По его словам, он не понимает, "почему мы не начали это раньше".

Как сказал военный, россияне начали мобилизовать осужденных еще до войны, в частности в "Вагнер".

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