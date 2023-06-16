Виктор Ляшко сообщил, была ли выявлена инфекция на юге Украины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о степени загрязнения воды в Днепре после подрыва дамбы Каховской ГЭС россиянами. В интервью BBC Украина он заявил, что было зафиксировано превышение по определенным показателям в 28 тысяч раз.

"Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевание. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", - отметил министр.

Отвечая на вопрос, были ли случаи холеры на юге, Ляшко сказал:

"Ни одного случая холеры у людей нет. Проводим эпидмониторинг водоемов и периодически у нас обнаруживают холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные. Так было и раньше. Сегодня тот тип холерного вибриона (бактерия, возбудитель, вызывающий холеру), который может вызвать вспышку инфекционных заболеваний, не зарегистрирован. Но настороженность есть. Потому что подтоплено большое количество канализационных сооружений, скотомогильников, выгребных ям. И если загрязненная вода попадет в сети водоснабжения, все это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных заболеваний, в том числе холеры".

"Вначале это могут быть острые кишечные инфекции, обычно бактериологические. Затем вторая волна - это уже вирусные инфекции: гепатиты, холера. А затем третья - паразитозы", - добавил министр.

Угроза холеры в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, на днях главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на территориях, подтопленных в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС холера не обнаружена:

"Относительно холеры - происходит ежедневный мониторинг. На сегодня ни одного холерного вибриона, патогенного для человека, обнаружено не было".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в водоемах зафиксировано значительное превышение кишечной палочки, но перед подачей потребителям вода обрабатывается, поэтому опасности нет.