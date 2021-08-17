Перформанс по демонстрации всех эпох, через которые прошла Украина на пути к независимости, перенесут в другое место.

Арт-инсталляцию, размещенную на Аллее Небесной сотни в Киеве, уберут и перенесут в другое место.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти.

Как отмечается, конструкции начали устанавливать на Аллее Героев Небесной сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки.

В УИНП пояснили, что по творческому замыслу режиссера, перформанс имел целью кратко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. И

Читайте такжеОригинал Конституции Пилипа Орлика в Киеве могут увидеть все желающие (фоторепортаж)"Временные декорации, которые бы символизировали разные временные периоды, были нужны для съемок проекта...учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место", - сказали в учреждении.

Мэр Киева Виталий Кличко в Facebook написал, что дал поручение Департаменту благоустройства КГГА демонтировать "инсталляции", установленные на Аллее Героев Небесной сотни.

"Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" было согласовано с ним. Но, я убежден, этот беспорядок надо убрать.

"Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис Президента", - отмечает Кличко.

Он отмечает, что распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.

"Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу..."- отмечает Кличко.

Как сообщал УНИАН, в соцсети по поводу инсталляции уже вспыхнул скандал. Пользователи раскритиковали ее размещение на территории Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни. Там изображен быт советского периода: бутафорские стены со старыми обоями, ненастоящие автоматы с водой, старые игрушки и тому подобное.

Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что город не согласовало установку, а организацией празднования Дня независимости Украины занимается Офис президента.

Он добавил, что немедленно даст распоряжение о демонтаже конструкций советского периода.

Автор: Надя Пришляк