Из-за эпидемии коронавируса Ольга Богомолец продает свой замок-музей "Радомысль" - СМИ

Вследствие резкого падения количества туристов в замок-музей «Радомысль» (город Радомышль Житомирской области), опасающихся заразиться здесь коронавирусом, владелица музея Ольга Богомолец решила продать этот музей. Продажа запланирована на вторую половину августа.

Об этом корреспонденту "Досье" в Житомирской области сообщил источник, близкий к руководству замка-музея "Радомысль".

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"После того, как весной появилась информация о том, что человек заболел коронавирусом именно после посещения нашего музея, о «Радомысле» в округе пошла дурная слава. Хотя до этого местные жители гордились этой достопримечательностью, а многие еще и кормились от приезжающих туристов. А теперь, несмотря на все наши призывы приходить, игнорируют музей. Мы в «Радомысле» думаем, что люди просто поддались панике. Поскольку оснований для особых переживаний нет – наш район занимает в области средние позиции. В 20 с лишним раз уступая по статистике заболевания COVID-19 областному центру, а также Коростеньскому, Любарскому и другим районам области», - сказал источник.

Напомним, что в марте СМИ сообщали о том, что у заболевшей коронавирусом 70-летней женщины из Радомышля первые симптомы заболевания появились после того, как она накануне посещала музей украинской домашней иконы в замке-музее «Радомысль» и целовала там иконы.

В феврале, за полторы недели до визита больной в музей «Радомысль» в этом музее была группа туристов из Италии. Они также целовали там иконы. «Кто-то из этой группы, возможно, и занес коронавирус в Радомышль», - предполагал тогда один из сотрудников Житомирской ОГА.

Получить комментарий от владелицы замка-музея «Радомысль» Ольги Богомолец по поводу ее планов продать в августе этот музей не удалось. Вместе с тем, опрошенные нашим изданием специалисты на рынке недвижимости предполагают, что предложение о продаже такого интересного объекта вызовет большой интерес участников рынка.

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