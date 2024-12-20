Пока неизвестно, внес ли мужчина залог лично.

В Тернополе командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог.

Об этом "Суспільному" сообщили в Тернопольской специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

Внес ли залог Олег Побережнюк лично, или внесли за него - в прокуратуре пока не сообщают, написало издание.

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Скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили о масштабных проблемах в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Отмечалось, что командиры издеваются над подчиненными, требуют деньги, применяют насилие, привязывают к деревянному кресту и тому подобное.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Юлия Яцык рассказала, что в 211-й бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели.

16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование было поручено Государственному бюро расследований.

19 декабря по ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ меру пресечения.

Речь шла о содержании под стражей с правом внесения 908 тысяч 400 гривен залога.

Кроме этого, высшее командование отстранило командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины от выполнения служебных обязанностей.

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