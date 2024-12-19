В то же время он имеет право на внесение залога в размере 908 тысяч 400 гривень.

Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины отправлен под стражу.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ меру пресечения.

Речь идет о содержании под стражей с правом внесения 908 тысяч 400 гривень залога.

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Кроме этого, высшее командование отстранило командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины от выполнения служебных обязанностей.

Издевательства над военными в 211-й бригаде

Как сообщал УНИАН, ранее Юлия Яцык, народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины, рассказала, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели.

Она отметила, что информация о противоправных действиях командиров 211-й понтонно-мостовой бригады поступила в ВСК 10-12 октября.

На вопрос по поводу привлечения командиром этой бригады военнослужащих к строительству собственного дома, Яцык ответила, что об этой ситуации говорили и раньше. По ее словам, о фактах злоупотреблений полномочиями помощником командира этой бригады, начальник юридической службы сообщил командующему Сил поддержки ВСУ Дмитрию Гереге.

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