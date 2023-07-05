Погибших якобы нет, но есть раненые среди так называемых "сотрудников".

В оккупированной Волновахе раздались взрывы. Российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" с коллаборантами.

Пропагандистское издание "РИА Новости" утверждает, что обстрел пришелся по левому крылу здания. Погибших якобы нет, но есть раненые среди так называемых "сотрудников".

На опубликованных в местных Telegram-каналах фото видно, что повреждения получил фасад "администрации".

Видео дня

Российские прихвости уже успели обвинить в атаке ВСУ. Пушилин заявил, что по зданию был нанесен удар ракетами Storm Shadow. Сами оккупанты якобы получили незначительные травмы.

Удары по оккупантам - свежие новости

ВСУ продолжают выносить тыл оккупантов на фоне контрнаступления. Взрывы участились по местам расположения российских сил на Запорожском и Донецком направлениях.

Так, накануне 4 июля Стратком ВСУ подтвердил точный удар по складу с боеприпасами россиян в Макеевке. Оказалось, что захватчики разместили арсенал в жилом районе с целью обвинить ВСУ в обстреле гражданского населения.

Кроме того, недавно был подтвержден самый смертельный удар HIMARS за всю полномасштабную войну в районе Кременной.

В ВСУ не скрывают, что участившаяся "бавовна", особенно в Крыму, является "передвесником деоккупации" регионов.

Как отмечали в эстонской разведке, сейчас украинские войска "прощупывают" слабые места в обороне противника. А секретарь СНБО Алексей Данилов 4 июля уточнил, что задачи ВСУ немного поменялись - теперь защитники нацелены вытеснить оккупантов путем их истощения.

Вас также могут заинтересовать новости: