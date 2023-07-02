Последние несколько месяцев российская ИПСО сосредоточена вокруг создания фейков о гибели украинских военных чиновников.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов тонко потроллил российских пропагандистов, которые распространяли "вбросы" о якобы его ранении и смерти.

На вопрос корреспондентки "Суспильного", как он пережил свою "гибель", Буданов ответил: "Нормально".

Затем глава разведки добавил, что логики у таких фейков искать не надо. "Ну, где можно найти логику... Нет логики в деяниях алкоголика. А тут еще наркоманы... так что скажешь!?" - сказал Буданов.

Российская ИПСО о смерти Буданова - главное

В начале июня, что совпало с началом украинского контрнаступления, российские пропагандисты распространили новый фейк о якобы гибели руководителя ГУР Кирилла Буданова. Затем утверждалось, будто Буданов не погиб, а получил серьезные ранения в результате российского ракетного обстрела.

Россиян не остановило и то, что живой Буданов впоследствии появился в новых интервью западным СМИ, а также на фото пользователей. К примеру, предатель Украины Илья Кива заявил, что те интервью брали у "голограммы" Буданова, а сам глава военной разведки якобы давно мертв.

При этом у ГУР раньше подтвердили попытку россиян нанести удар по зданию ведомства в Киеве. Однако никто из присутствующих на тот момент не пострадал.

Последние несколько месяцев российская ИПСО сосредоточена вокруг создания фейков о гибели украинских военных чиновников, в том числе Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, таким образом враг "прощупывает" настроения украинцев относительно появления такой информации, а еще это может вполне быть фальстартом противника и разоблачает его реальные намерения "устранить с поля боя" топ-военных.

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