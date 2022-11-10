Тем временем в Джанкое российские войска передали гражданскую больницу под военный госпиталь.

Оккупанты прекратили так называемую эвакуацию населения Херсона из-за отсутствия желающих.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, из города Херсон прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационная власть прекратила выдачу заработной платы и социальных выплат", - говорится в сообщении.

Видео дня

В Генштабе также рассказали, что на временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь, где сейчас находится до 800 раненых оккупантов.

Ситуация в Херсонской области

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: