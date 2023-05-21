Год назад, 20 мая 2022 года, российские захватчики оккупировали Мариуполь Донецкой области, который украинские воины мужественно защищали несколько месяцев. Из 400 тысяч человек, которые жили там до российского вторжения, в городе осталось около 120 тысяч, десятки тысяч мариупольцев погибли.
"Это единственный город, который был окружен на четвертые сутки полномасштабного вторжения. Единственный город, в котором на тот момент находилось 400 тыс. жителей. Единственный город, из которого Россия – государство-террорист – не выпускала людей, применяла системы залпового огня, используя ковровую бомбардировку. 50% городской инфраструктуры уничтожено за 86 дней", – заявил в эфире телеканала FREEДОМ мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко.
По официальным данным, в Мариуполе в результате российского вторжения погибли 22 тысячи гражданских жителей. Это вдвое больше, чем за два года оккупации города во время Второй мировой войны.
"То гетто, которое в начале оккупации создала российская власть, не изменилось: люди не могут без фильтрации покинуть Мариуполь. В городе уничтожено 70% медицинской инфраструктуры, то есть больниц в городе нет, врачей тоже нет, оборудование, которое каким-то чудом уцелело, вывозили на территорию так называемой "ДНР" и выдавали под лейблом "Единой России". Уровень смертности в городе вырос и составляет 200-300 человек в сутки", – сообщил Бойченко.
Городской голова временно оккупированного Мариуполя отметил, что в городе большие проблемы с водоснабжением. Водозабор в настоящее время производится из резервного водохранилища, которое при нормальных условиях было рассчитано на 12 месяцев. Его уже почти опустошили. При этом отмечается, что в резервном озере вода всегда была технической. Бойченко подчеркнул, что "качественного питьевого режима в городе нет и не будет до украинской власти".
Кроме того, в городе нет работы. Зиму Мариуполь пережил без отопления и с перебоями в электроснабжении.
"Жизни в городе нет. Россияне завезли какие-то свои работающие структуры, открыли магазины, но цены в них в 3-5 раз выше, чем в Украине".
Оккупация Мариуполя
Российские захватчики продолжают уничтожать Мариуполь. В оккупированном городе уже демонтировали 282 многоквартирных дома. Враг планирует снести еще примерно 700.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в руинах вследствие российского вторжения – более 90% Мариуполя. В городе появляются новые братские могилы.
О реалиях жизни под оккупацией рассказали и жители города. После захвата города россиянами, Мариуполь превратился в "мрачную версию Советского Союза". Центр города, где когда-то жило почти полмиллиона человек, превратился в "сплошную пустошь". В то же время на стенах уцелевших административных зданий и школ появились портреты российского диктатора Владимира Путина.