Люди до сих пор не могут покинуть оккупированный Мариуполь без фильтрации, в городе существенно вырос уровень смерности.

Год назад, 20 мая 2022 года, российские захватчики оккупировали Мариуполь Донецкой области, который украинские воины мужественно защищали несколько месяцев. Из 400 тысяч человек, которые жили там до российского вторжения, в городе осталось около 120 тысяч, десятки тысяч мариупольцев погибли.

"Это единственный город, который был окружен на четвертые сутки полномасштабного вторжения. Единственный город, в котором на тот момент находилось 400 тыс. жителей. Единственный город, из которого Россия – государство-террорист – не выпускала людей, применяла системы залпового огня, используя ковровую бомбардировку. 50% городской инфраструктуры уничтожено за 86 дней", – заявил в эфире телеканала FREEДОМ мэр временно оккупированного Мариуполя Вадим Бойченко.

По официальным данным, в Мариуполе в результате российского вторжения погибли 22 тысячи гражданских жителей. Это вдвое больше, чем за два года оккупации города во время Второй мировой войны.

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"То гетто, которое в начале оккупации создала российская власть, не изменилось: люди не могут без фильтрации покинуть Мариуполь. В городе уничтожено 70% медицинской инфраструктуры, то есть больниц в городе нет, врачей тоже нет, оборудование, которое каким-то чудом уцелело, вывозили на территорию так называемой "ДНР" и выдавали под лейблом "Единой России". Уровень смертности в городе вырос и составляет 200-300 человек в сутки", – сообщил Бойченко.

Городской голова временно оккупированного Мариуполя отметил, что в городе большие проблемы с водоснабжением. Водозабор в настоящее время производится из резервного водохранилища, которое при нормальных условиях было рассчитано на 12 месяцев. Его уже почти опустошили. При этом отмечается, что в резервном озере вода всегда была технической. Бойченко подчеркнул, что "качественного питьевого режима в городе нет и не будет до украинской власти".

Кроме того, в городе нет работы. Зиму Мариуполь пережил без отопления и с перебоями в электроснабжении.

"Жизни в городе нет. Россияне завезли какие-то свои работающие структуры, открыли магазины, но цены в них в 3-5 раз выше, чем в Украине".

Оккупация Мариуполя

Российские захватчики продолжают уничтожать Мариуполь. В оккупированном городе уже демонтировали 282 многоквартирных дома. Враг планирует снести еще примерно 700.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в руинах вследствие российского вторжения – более 90% Мариуполя. В городе появляются новые братские могилы.

О реалиях жизни под оккупацией рассказали и жители города. После захвата города россиянами, Мариуполь превратился в "мрачную версию Советского Союза". Центр города, где когда-то жило почти полмиллиона человек, превратился в "сплошную пустошь". В то же время на стенах уцелевших административных зданий и школ появились портреты российского диктатора Владимира Путина.

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