Сейчас в городе много стихийных свалок, нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.

На побережье оккупированного Мариуполя обнаружили мертвых дельфинов, что может быть связано с уничтожением российскими захватчиками экосистемы Азовского моря.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Город мертвых дельфинов! Россияне уничтожают экосистему Мариуполя. На побережье оккупированного города замечены мертвые дельфины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в мэрии, жители города уже не впервые фиксируют тела дельфинов, которые вынесло на побережье.

"Это может быть последствиями уничтожения россиянами естественной экосистемы Азовского моря, ведь в городе масса стихийных свалок, нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря", - отметили в горсовете.

В ведомстве также напомнили, что в апреле российские оккупанты начали строительство перекрытия через реку Кальчик.

"Застройка происходит варварскими методами с применением шлака. Из-за его попадания в воду, в реке может начаться мор рыбы", - добавили в мэрии.

Оккупация Мариуполя: что известно

Город Мариуполь Донецкой области в мае 2022 года оказался под полной оккупацией российских захватчиков. Тогда защитники "Азовстали" после нескольких месяцев обороны покинули территорию меткомбината.

Из-за российских обстрелов в городе разрушено более 90% домов. Там катастрофическая ситуация с гигиеной.

Оккупанты сносят поврежденные дома, чтобы скрыть следы своих преступлений против мирного населения. Сейчас невозможно установить точное количество погибших мариупольцев в результате агрессии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: