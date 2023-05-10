Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупирован Мариуполь Донецкой области. Там враг демонтировал уже 282 многоквартирных дома.
"С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе. Из них 50% – уничтожены. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов уже демонтированы, еще в планах оккупантов снести примерно 700 домов", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
В горсовете Мариуполя отмечают, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.
"Но как бы они ни пытались, а наказание будет для каждого военного преступника", – отметили в мэрии.
Мариуполь в оккупации: что происходит в городе
Россияне превратили руины разбомбленного ими Драмтеатра в оккупированном Мариуполе в свалку. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что туда ежедневно свозят мусор после уборки урн и территории театрального сквера.
В то же время россияне ожидают контрнаступления ВСУ – враг начал готовиться к серьезной обороне оккупированного Мариуполя. По словам Петра Андрющенко, российские захватчики начали окапываться на окраинах города.