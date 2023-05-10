Почти 300 домов уже демонтированы, в планах оккупантов снести еще примерно 700.

Российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупирован Мариуполь Донецкой области. Там враг демонтировал уже 282 многоквартирных дома.

"С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили 2208 домов в Мариуполе. Из них 50% – уничтожены. Сейчас они их сносят, оставляя котлованы и груды камней. Почти 300 домов уже демонтированы, еще в планах оккупантов снести примерно 700 домов", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В горсовете Мариуполя отмечают, что снос домов – это один из способов оккупантов скрыть свои преступления.

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"Но как бы они ни пытались, а наказание будет для каждого военного преступника", – отметили в мэрии.

Мариуполь в оккупации: что происходит в городе

Россияне превратили руины разбомбленного ими Драмтеатра в оккупированном Мариуполе в свалку. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что туда ежедневно свозят мусор после уборки урн и территории театрального сквера.

В то же время россияне ожидают контрнаступления ВСУ – враг начал готовиться к серьезной обороне оккупированного Мариуполя. По словам Петра Андрющенко, российские захватчики начали окапываться на окраинах города.

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