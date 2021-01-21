Моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины.

В Одессе разоблачена схема незаконной переправки украинских моряков через госграницу на территорию оккупированного Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, к схеме причастны сотрудники одной из международных групп морских компаний.

В 2015-2020 годах должностные лица упомянутой группы компаний, вопреки действующему законодательству и режиму международных санкций против РФ, продолжали вести хозяйственную деятельность на оккупированной территории.

В частности, они совершали посадку на свои суда в морских портах на территории АР Крым украинских моряков.

Правоохранители провели ряд обысков по фактическим и юридическим адресам, используемых должностными лицами группы компаний, а также на ее буксирах, которые находятся в территориальных водах Украины.

Читайте также"Большая волна накрыла судно": выживший моряк рассказал о кораблекрушении в Черном море

Во время следственных действий изъяты приборы навигации (АИS, GPRS, электронные ключи), судовые журналы, судовые роли и другая документация, регистровые документы, компьютерная техника, магнитные носители информации, договоры (в том числе с резидентами РФ). Также изъяты 20 печатей частных коммерческих структур, справки о прохождении моряками медицинских осмотров, документы по фрахту буксиров, а также документы, подтверждающие факты незаконного трудоустройства моряков на судах в закрытых портах Украины АР Крым и России.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний, которое длительное время нанимало на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым, а после выполнения работ возвращались в украинские порты.

"Таким образом, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - заявили в спецслужбе.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели 12 обысков в помещениях и судах группы компаний.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая