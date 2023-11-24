На днях НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Одарченко в якобы передаче неправомерной выгоды в биткоинах руководителю Агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

ВАКС избрал Одарченко меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн.

Сам политик инкриминируемые ему обвинения отвергает, о чем заявил во время судебного заседания, 22 ноября.

Так, по словам Одарченко, он действительно общался с Мустафой Найемом и представителями других государственных органов власти по вопросам восстановления государственного биотехнологического университета.

Видео дня

"К сути вопроса - по общению с Мустафой. Я общался исключительно относительно выделения средств и это же не только Агентство восстановления, а дальше - это КМУ, бюджетный комитет, которые уже приняли решение, исключительно государственному биотехнологическому университету. То есть государственные средства - государственному университету", - сказал Одарченко в зале суда.

Он также опроверг заявления стороны обвинения о якобы "неких договоренностях о "процентах". "Что касается нарезки (из фраз), когда прокурор говорила о каких-то 8, 200, 116%. Во-первых, их не было", - заявил нардеп.

Одарченко добавил, что у него сотрудники правоохранительных органов проводили обыски, и он им никоим образом не препятствовал. В итоге, как сказал нардеп, у него "ничего не нашли".

"У меня провели обыски я сам предоставил ключи от своей квартиры в Киеве. А сам поехал в Верховную Раду работать. Я не был и не хотел присутствовать. Я также даже не знал, что параллельно проходят обыски в Харькове. Ничего не нашли. У меня в машине был один криптокошелек. Его изъяли, все коды есть, его можно сейчас открыть и посмотреть. Изъяли телефон, где стоит та же программа (для криптоперевода), которую я установил и где пусто, и нет никакой транзакции. А если же есть какая - то смс от меня Найему (с текстом) "Привет", то покажите ее, пожалуйста", - сказал депутат, отрицая, что присылал Найему такое сообщение.

По версии следствия, смс якобы от Одарченко со словом "привет" Найем получил в знак подтверждения перевода ему биткоинов.

Напомним, что по версии следствия, Одарченко перечислил на криптокошелек Мустафе Найему около 10 тыс. долларов в биткоинах за то, что Найем способствовал выделению средств на восстановление государственного биотехнологического университета, где сам Андрей Одарченко является ректором. Полномочия ректора Одарченко пока приостановлены на время исполнением им полномочий народного депутата.

В зале суда во время избрания Одарченко меры пресечения были продемонстрированы видео общения, по утверждению следствия, между Одарченко и Найемом.

Продемонстрированные кадры защита Одарченко назвал "явно сфальсифицированным", указывая на несоответствие на них между звуком и изображением.