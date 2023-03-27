Министерство иностранных дел Украины призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека воздерживаться от несбалансированных политических оценок обысков в культовых сооружениях и монастырях аффилированной с Русской православной церковью Украинской православной церкви Московского патриархата.
Спикер МИД Украины Олег Николенко обратил внимание, что в недавнем отчете о правах человека в Украине Управление верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".
"Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность", - написал дипломат в Facebook.
Он добавил, что МИД призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах.
Скандал вокруг УПЦ МП в Украине - что известно
В ноябре 2022 года – январе 2023 года сотрудники СБУ осуществляли контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ МП. По результатам обысков была выявлена российская пропагандистская литература, коммуникаторы со спецслужбами РФ и тому подобное. Против многих священников УПЦ МП открыты уголовные производства за антиукраинскую деятельность.
24 марта мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев - до 31 января этого года. В одном из докладов говорилось о вероятных нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинской стороны.
В МИД Украины заявили, что миссия ООН прибегла к неприемлемым действиям, приравняв Украину, которая является жертвой, к России, которая является агрессором.
Сегодня же стало известно, что в ООН увидели "дискриминационные действия" во время обысков Службой безопасности Украины в учреждениях УПЦ МП.