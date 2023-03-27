Спикер МИД Украины Олег Николенко напомнил, что свобода вероисповедания не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность.

Министерство иностранных дел Украины призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека воздерживаться от несбалансированных политических оценок обысков в культовых сооружениях и монастырях аффилированной с Русской православной церковью Украинской православной церкви Московского патриархата.

Спикер МИД Украины Олег Николенко обратил внимание, что в недавнем отчете о правах человека в Украине Управление верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".

"Украина - демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность", - написал дипломат в Facebook.

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Он добавил, что МИД призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах.

Скандал вокруг УПЦ МП в Украине - что известно

В ноябре 2022 года – январе 2023 года сотрудники СБУ осуществляли контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ МП. По результатам обысков была выявлена российская пропагандистская литература, коммуникаторы со спецслужбами РФ и тому подобное. Против многих священников УПЦ МП открыты уголовные производства за антиукраинскую деятельность.

24 марта мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине презентовала два новых доклада - об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев - до 31 января этого года. В одном из докладов говорилось о вероятных нарушениях прав российских военнопленных со стороны украинской стороны.

В МИД Украины заявили, что миссия ООН прибегла к неприемлемым действиям, приравняв Украину, которая является жертвой, к России, которая является агрессором.

Сегодня же стало известно, что в ООН увидели "дискриминационные действия" во время обысков Службой безопасности Украины в учреждениях УПЦ МП.

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