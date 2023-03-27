Организация выразила свою обеспокоенность и не поддержала решение Верховной Рады.

В Организации Объединенных Наций увидели "дискриминационные действия" во время обысков Службой безопасности Украины в учреждениях УПЦ МП. Именно это сообщение стало частью отчета ООН о ситуации с правами человека в Украине с 31 января 2023-го года.

Организация выразила свою обеспокоенность тем, что такие действия могут притеснять членов УПЦ МП. Также в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека напомнили о "необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым привлечены уголовные обвинения, пользовались полным спектром прав на справедливое судебное разбирательство".

Отмечается, что Верховная рада с 31 января зарегистрировала три законопроекта в сфере религии. Один из них (8221) запрещает Российскую Православную Церковь, а также деятельность ее ветвей. В том числе этот запрет накладывается на возможность арендования частной или государственной собственности в Украине. У Верховного комиссара ООН заявили, что Украина действовала не согласно Международному пакту о гражданских и политических правах.

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"Из-за нечеткости юридической терминологии и отсутствия достаточного обоснования, ограничение свободы в отношении исповедования своей религии, содержащейся в проекте закона, нельзя считать "установленно законом" и "необходимым", - говорится в отчете.

Противодействие Украины деятельности УПЦ МП: что известно

Как сообщал УНИАН, в заповеднике "Киево-Печерская лавра" заявили о расторжении арендного договора со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП. Его представители должны освободить все помещения до 29 марта 2023 года.

23 марта министр культуры Ткаченко заявил, что "попы вывозят пожитки из Лавры", а также добавил, что процесс выселения УПЦ МП начался.

В России на такие действия ответили очень возмутительно. Пресс-секретарь тамошнего МИД Захарова снова назвала украинцев нацистами. Она считает, что московские попы мешают Зеленскому.

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