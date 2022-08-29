В первую очередь – это территории, где идут боевые столкновения и временно оккупированные территории области.

В Запорожской области отметили, каких именно территорий области может касаться обязательная эвакуация жителей.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время информационного телемарафона, комментируя вопрос о возможной обязательной эвакуации населения с отдельных частей территории Запорожской области.

"В первую очередь речь о территориях, где идут боевые столкновения. Мы настаивали все время на том, что люди должны оттуда выезжать и выехало от 70% до 80% из населенных пунктов. Так, в Орехове три четверти населения покинуло город, но мы считаем, что надо, чтобы уехать все. Тем более женщины с детьми, чтобы не подвергали угрозе ни себя, ни детей. То есть зона боевых действий - это номер один территория, с которой люди должны выезжать, тем более все готово для их принятия", - акцентировал Старух.

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Он подчеркнул, что также нужно обязательно выезжать жителям временно оккупированных территорий Запорожской области на контролируемую Украиной территорию.

"Вторая - это временно оккупированная территория, в первую очередь. Потому что там под угрозой отопительный сезон, на сегодняшний день газа нет - перебиты газопроводы и все видят, что на атомной станции ситуация нестабильная, могут быть перебои с электричеством, а это - коллапс. Поэтому люди должны оттуда выезжать и выезжают, потому что понимают об опасности. Вчера 1 тыс. 410 человек выехало и так каждый день по 1 тыс. 500 – 2 тыс. человек выезжает", - сказал Старух.

Справка УНИАН, 27 августа вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что решение об обязательной эвакуации жильцов принимается в ответ на обращение местных ОВА.

Она отметила, что на сегодня опасными могут быть лишь отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно из этих отдельных районов, возможно, будет организована обязательная эвакуация - такая же, как продолжается с Донецкой области.