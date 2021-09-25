В медицинском университете назвали такую информацию ложной и разъяснили детали.

В Национальном медицинском университете им. Богомольца отреагировали на скандал с якобы приказом об обязательной COVID-вакцинации для студентов, чтобы те, кто учится, имели возможность посещать практические занятия, а в другом случае им грозит отчисление. В медицинском университете назвали такую информацию ложной и разъяснили детали.

Расставил все точки в вопросе процесса обучения в университете во время пандемии коронавируса ректор, доктор медицинских наук, профессор Юрий Кучин на своей странице в Facebook.

Кучин отметил, что Минздрав Украины установил ковидные ограничения относительно обучения и Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца "должен выполнять приказ".

"Речи об исключении студентов без вакцинации из НМУ не идет и не будет идти. Для студентов, которые не прошли вакцинацию, будет доступно онлайн обучение, как и в прошлом году", - подчеркнул ректор.

Кучин обратил внимание, что студенты, которые действительно хотят учиться, работают вместе с "ковидными" бригадами и в стационарах у пациентов с коронавирусной болезнью. Соответственно такие будущие медики "не должны ни себя, ни других подвергать опасности".

Ректор объяснил также ситуацию с проживанием не вакцинированных студентов в общежитиях и заявил, что подобные правила принимают сами студсоветы.

"Относительно обязательности вакцинации или ПЦР-теста при проживании в общежитиях - это решение студенческого совета, который самостоятельно решает, готовы ли они рисковать своим здоровьем, проживая вместе с не вакцинированными студентами.",- рассказал Кучин.

Напомним, с 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону карантина и учебные заведения, где меньше чем 80% вакцинированных, переходят на дистанционное обучение. При этом посещение детсадов, начальных школ и специальных учреждений среднего образования не будет зависеть от уровня эпидемической опасности в том или ином регионе - там решили продолжать обучение в обычном формате.

Ранее в СМИ появилась информация, что в НМУ им. Богомольца заставили студентов вакцинироваться, чтобы быть допущенным к практическим занятиям. А пропуск таких занятий грозит отчислением. Администрация университета якобы дала им время до понедельника, 27 сентября.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виктория Гордиенко