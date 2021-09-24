В приказе, который якобы получил университет, говорится о том, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста.

В НМУ им. Богомольца заставили студентов вакцинироваться, чтобы быть допущенными к практическим занятиям. А пропуск таких занятий грозит отчислением. Администрация университета якобы дала им время до понедельника, 27 сентября.

Об этом Styler рассказали сами студенты.

Ресурс публикует скан-версию приказа, который якобы получил вуз. При этом на нем нет ни печати, ни подписи ректора.

В приказе говорится о том, что в общежития и на занятия не должны допускать студентов без вакцинации или ПЦР-теста.

В самом университете студентам якобы сказали, что при пропуске 25% лекций их будут отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

"У нас творится дурдом. Нам вчера прислали приказ. Но он без подписи и печати. По сути это только бумажка. Нас всех запугали и сказали, что до понедельника у нас должны быть паспорта вакцинации, либо делайте каждые три дня ПЦР-тест. Или вы не ходите на пары. А если вы не ходите на пары - вас отчисляют через три недели. То же самое со студентами, которые живут в общежитии", - рассказала одна из студенток.

При этом девушка возмущена, что на вакцинацию двумя дозами выделили всего 4 дня.

"Сказали, что студентов будут отчислять, а из общежития выселять. Но делать ПЦР-тест каждые три дня - это же нереальные деньги. Плюс у кого-то же могут быть противопоказания. Это все незаконно, и мы вчера подняли бунт", - продолжила студентка.

Она также сообщила, что сегодня в университете будет совещание с юристами по этому поводу.

Напомним, КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Киеве.

С 23 сентября по 13 октября все виды учебных занятий по дневной и заочной формам обучения будет осуществляться в соответствии с утвержденными расписаниям с использованием технологий дистанционного обучения.

Максимальное суммарное время работы студентов и преподавателей с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня не может превышать шести часов.

Каждый академический час (45 минут) работы занятие должно прерываться минимум на 5-10 минут.

Автор: Денис Прядко