Обвиняемый в незаконном обогащении экс-прокурор Вербицкий судится с НАПК из-за 'опороченной чести'

Бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, обвиненный в незаконном обогащении и уволенный из ОГП на фоне этого скандала теперь требует защиты "чести и достоинства". Соответствующий иск он подал против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Печерский районный суд Киева, свидетельствует портал "Судебная власть", информирует Коммерсант украинский.

Именно НАПК выявило признаки приобретения Вербицким необоснованных активов на почти 29 млн грн. На основании выводов НАПК, НАБУ возбудило уголовное производство.

"Детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая — через неделю после выхода первого материала "Схем" (Радио Свобода), в котором говорилось о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

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Во втором расследовании "Схемы" рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала обладательницей нового Porsche и 3-этажного коттеджа в том же "Конике", общая стоимость которых составляет не менее 52 миллионов гривен — хотя ее совокупный доход, отчитанный перед государством за последнее десятилетие, составил чуть более 360 тысяч гривен. Тогда в комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что не помогал Ильницкой финансово, при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера", — писало издание "Радио Свобода", которое и стало разоблачителем состояния экс-чиновника.

По данным САП, дело о незаконном обогащении зарегистрировали 13.05.2024 года и квалифицировали по ст. 368-5 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Что обнаружили расследователи и НАПК

Журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что Вербицкий владеет несколькими имениями в коттеджном городке "Коник", где недвижимость записана на его племянника и Кристину Ильницкую. Кроме того, во владении пары журналисты обнаружили целый автопарк элитных автомобилей: PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн, LEXUS ES 300H (960 тыс. грн), LEXUS NX 300H — 480 тыс. грн, а также дома и земельные участки в Киеве и Одессе и квартира с земельным участком в турецкой Анталии стоимостью 3,9 млн грн.

Также следователи НАПК обнаружили у Вербицкого 2 млн грн наличными и криптовалюту неизвестного происхождения.

В октябре, в то время глава Офиса генпрокурора Андрей Костин уволил Вербицкого с должности.

Сейчас расследование против него продолжается, однако никакие детали этого следствия в НАБУ не комментируют.

Сам Вербицкий тем временем подался в политику под флагом ПП "ВО Батькивщина", о чем свидетельствуют публикации на его Фейсбук-странице.

Он, якобы, стал "благотворителем" и дарит местным пенсионерам Хаджибейского района Одессы лекарства и сертификаты на услугу "Неотложная диагностика".

Сожительница Вербицкого Кристина Ильницкая также сопровождает его в этой деятельности и позирует перед одесскими пенсионерами в козырьке от известного украинского дизайнера Ruslan Baginskiy, ориентировочной стоимостью 12-15 тыс. грн.