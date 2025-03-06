Обвиняемый в незаконном обогащении экс-прокурор Вербицкий судится с НАПК из-за 'опороченной чести'

Бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий, обвиненный в незаконном обогащении и уволенный из ОГП на фоне этого скандала теперь требует защиты "чести и достоинства". Соответствующий иск он подал против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Печерский районный суд Киева, свидетельствует портал "Судебная власть", информирует Коммерсант украинский.

Обвиняемый в незаконном обогащении экс-прокурор Вербицкий судится с НАПК из-за 'опороченной чести'

Именно НАПК выявило признаки приобретения Вербицким необоснованных активов на почти 29 млн грн. На основании выводов НАПК, НАБУ возбудило уголовное производство.

"Детективы зарегистрировали уголовное производство 13 мая — через неделю после выхода первого материала "Схем" (Радио Свобода), в котором говорилось о том, что Дмитрий Вербицкий поселился в таунхаусе в коттеджном городке "Коник" в Киеве, который приобрел его племянник по доверенности для одесского бизнесмена в шесть раз дешевле рыночной стоимости.

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Во втором расследовании "Схемы" рассказали о девушке Вербицкого Кристине Ильницкой, которая в 2024 году стала обладательницей нового Porsche и 3-этажного коттеджа в том же "Конике", общая стоимость которых составляет не менее 52 миллионов гривен — хотя ее совокупный доход, отчитанный перед государством за последнее десятилетие, составил чуть более 360 тысяч гривен. Тогда в комментарии "Схемам" заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий заявил, что не помогал Ильницкой финансово, при этом не опроверг, что находится с ней в отношениях, но отметил, что они не носят семейного характера", — писало издание "Радио Свобода", которое и стало разоблачителем состояния экс-чиновника.

По данным САП, дело о незаконном обогащении зарегистрировали 13.05.2024 года и квалифицировали по ст. 368-5 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

Что обнаружили расследователи и НАПК

Журналисты "Радио Свобода" обнаружили, что Вербицкий владеет несколькими имениями в коттеджном городке "Коник", где недвижимость записана на его племянника и Кристину Ильницкую. Кроме того, во владении пары журналисты обнаружили целый автопарк элитных автомобилей: PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн, LEXUS ES 300H (960 тыс. грн), LEXUS NX 300H — 480 тыс. грн, а также дома и земельные участки в Киеве и Одессе и квартира с земельным участком в турецкой Анталии стоимостью 3,9 млн грн.

Также следователи НАПК обнаружили у Вербицкого 2 млн грн наличными и криптовалюту неизвестного происхождения.

В октябре, в то время глава Офиса генпрокурора Андрей Костин уволил Вербицкого с должности.

Сейчас расследование против него продолжается, однако никакие детали этого следствия в НАБУ не комментируют.

Сам Вербицкий тем временем подался в политику под флагом ПП "ВО Батькивщина", о чем свидетельствуют публикации на его Фейсбук-странице.

Он, якобы, стал "благотворителем" и дарит местным пенсионерам Хаджибейского района Одессы лекарства и сертификаты на услугу "Неотложная диагностика".

Сожительница Вербицкого Кристина Ильницкая также сопровождает его в этой деятельности и позирует перед одесскими пенсионерами в козырьке от известного украинского дизайнера Ruslan Baginskiy, ориентировочной стоимостью 12-15 тыс. грн.