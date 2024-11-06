В Генштабе отмечают, что воинские части не должны самостоятельно обучать солдат, ведь "это им не свойственно, это не их задача".

Воинские части не могут самостоятельно проводить базовую военную подготовку новобранцев, потому что на это есть ряд причин.

По словам собеседника издания NV, не каждая воинская часть имеет собственный полигон и соответствующую учебно-материальную базу.

Также при проведении учений в отдельных подразделениях будет невозможно проконтролировать качество такой подготовки новобранцев. В Генштабе отметили, что воинские части не должны самостоятельно обучать солдат, ведь "это им не свойственно, это не их задача".

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Отмечается, что обучение новобранцев требует дополнительного ресурса, поэтому это повлияет на выполнение других задач и будет отвлекать военных.

В Генштабе признали, что некоторые подразделения имеют возможности и ресурсы для проведения БЗВП, однако считают неправильным позволять такое обучение выборочно.

При этом в Генштабе не отказываются от проведения короткой подготовки военных в отдельных подразделениях. Так, для восстановления боеспособности в подразделения могут направлять мобильные группы из центров, которые непосредственно занимаются подготовкой военных.

Там отметили, что использование мобильных групп для принятия экзаменов или помощи в обучении, уменьшает способности учебных центров, потому что на инструкторов приходится больше людей и снижается качество обучения.

Подготовка военных в Украине

В украинских военных академиях изучают опыт войны на Донбассе и полномасштабного конфликта с РФ. Впрочем, этому обучают специалисты без боевого опыта.

Об этом рассказал украинский командир, полковник Евгений "Адам" Межевикин. По его словам, военный опыт будущим офицерам должны передавать люди, которые непосредственно участвовали в боях, а "не читают о них из брошюр и подготовленных материалов".

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