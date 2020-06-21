"Многие учителя не справились": эксперт объяснил, почему "все выдохнули с облегчением" после "последнего звонка-2020"

Эксперт отметил, что для учителей карантин был стрессом.

Во время карантина в Украине подавляющее количество школьных учителей не справились с дистанционным обучением и уроками в режиме онлайн.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба, передает «Обозреватель».

"Для учителей карантин был стрессом, когда надо было быстро осваивать цифровые образовательные платформы при отсутствии методических рекомендаций, контента. Контент приходилось разрабатывать самостоятельно, и справились далеко не все", - сказал эксперт.

Скиба привел данные опроса Госслужбы качества образования, согласно которым лишь 17% опрошенных педагогов разработали собственную методику онлайн и дистанционно обучали.

"Большинство просто отправляли задание на "Вайбер" или вывешивали на сайтах школ. Это раздражало родителей, все устали от этого. Когда завершился год - все выдохнули с облегчением", - отметил он.

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