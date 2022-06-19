Информации о травмированных не поступало.

За прошедшие сутки российские агрессоры обстреляли из тяжелой артиллерии многоэтажный дом и десяток домов жителей Гуляйполя на Запорожье.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"В результате, в домах разрушены крыши, повреждены двери и окна в помещениях. На территории домовладений от разрыва ракет остались посеченными заборные ограждения, также повреждены гаражные помещения и хозяйственные постройки. Информация о травмированных не поступала", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что, кроме частных домов, российские агрессоры попали по четырем магазинам и местному почтовому отделению. Во время обстрела рашисты повредили фасады торговых точек, также значительным деформациям подверглись двери и окна в продовольственных помещениях.

По факту военного преступления полицейские передали материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны").

Как сообщал УНИАН, 12 июня председатель Гуляйпольской объединенной территориальной громады Сергей Ярмак заявил, что в городе Гуляйполь, где разрушено свыше 500 жилых домов все еще остаются около 4 тыс. гражданских мирных жителей, до войны было 20 тыс. человек.

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