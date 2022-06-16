Враг продолжает совершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко, заявили в Генштабе.

Украинские защитники уничтожили вражеских диверсантов на направлении Егоровка-Шевченко (Запорожская область).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществляет систематическое огневое воздействие с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Васильевка, Новополь и Орехово. На направлении Егоровка – Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника", - говорится в сообщении.

На Южнобугском и Таврическом направлениях противник сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Продолжает совершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

Ранее в американском Институте изучения войны рассказали, что оккупанты в течение суток 15 июня продолжали концентрироваться на оборонительных операциях в рамках подготовки к потенциальным контратакам ВСУ на юге Украины.