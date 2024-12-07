Основным посредником остаются ОАЭ.

До нового года могут быть положительные новости по возвращению украинцев из плена России, однако не исключено что агрессор может сорвать договоренности.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что основным посредником и вопросе возвращения военнопленных - Объединенные Арабские Эмираты.

"Есть коммуникация, я очень надеюсь, что до нового года у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", - сказал омбудсмен.

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По словам Лубинца, Россия отказывается сотрудничать по возвращению украинских детей домой. Он добавил, что каждое возвращение ребенка - это отдельная операция, иногда многосоставная и долговременная.

"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных на сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", - возмутился омбудсмен.

Лубинец рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей, и все они под угрозой депортации.

Обмен пленными

Бои в Курской области и операция ВСУ все больше заставляют Россию чаще участвовать в обмене военнопленными.

WSJ писала, что проблемы с обменом пленных РФ и Украины оставляют тысячи человек в "серой зоне".

Ранее в МИД России заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных.

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