До нового года могут быть положительные новости по возвращению украинцев из плена России, однако не исключено что агрессор может сорвать договоренности.
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что основным посредником и вопросе возвращения военнопленных - Объединенные Арабские Эмираты.
"Есть коммуникация, я очень надеюсь, что до нового года у нас будут положительные новости. Я очень не хочу, чтобы украинское общество воспринимало эту информацию как анонс. Никогда не можешь быть уверенным на 100%, что ты ожидаешь договоренности от РФ", - сказал омбудсмен.
По словам Лубинца, Россия отказывается сотрудничать по возвращению украинских детей домой. Он добавил, что каждое возвращение ребенка - это отдельная операция, иногда многосоставная и долговременная.
"Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, нам уже понадобится более 55 лет, чтобы вернуть верифицированных на сегодня украинских детей. А россияне продолжают депортировать, вывозить, принудительно перемещать", - возмутился омбудсмен.
Лубинец рассказал, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 1,5 млн детей, и все они под угрозой депортации.
Обмен пленными
Бои в Курской области и операция ВСУ все больше заставляют Россию чаще участвовать в обмене военнопленными.
WSJ писала, что проблемы с обменом пленных РФ и Украины оставляют тысячи человек в "серой зоне".
Ранее в МИД России заявили, что готовы обменять 630 украинских военнопленных.