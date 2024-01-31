Также вернулся защитник Змеиного и медики из "Азовстали".

Среди украинцев, возвращенных сегодня из российского плена, был младший сержант Захар, жену которого удалось ранее обменять из плена, но она погибла в Днепре под завалами дома, в который попала российская ракета. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Он попал в руки российских террористов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года. Менее, чем за полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочкой и матерью мужчины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения отца.

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Также в Координационном штабе сообщили о возвращении из плена старшего лейтенанта, который защищал Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". "Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел", - сказано в сообщении. Также спасен из плена еще один защитник острова Змеиный.

Сказано о возвращении медиков, которые в сверхчеловеческих условиях спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отмечает, что с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось вызволить уже 3035 защитников и защитниц. "Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена", - сказано в сообщении.

Большой обмен пленными 31 января

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 января, из российского плена удалось вернуть на свободу в Украину 207 украинских защитников и гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что освободить пленников удалось благодаря очередной классной работе команды Украины.

Между тем остается крайне непонятной ситуация относительно возможной гибели украинских военнопленных в катастрофе российского военного Ил-76, упавшего под Белгородом 24 января. По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, Россия не проявляла готовности передать Украине тела погибших, якобы находившихся на борту самолета.

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