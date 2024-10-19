'Дома': из плена вернулся любимый следователя из Мариуполя Марьяны Чечелюк

Сама девушка вернулась из плена только в этом году, пробыв в российских застенках более двух лет.

Из российского плена вернули любимого следователя Нацполиции Марьяны Чечелюк, которая более двух лет провела в российских застенках. Об этом сама девушка объявила в Instagram.

Боец "Азова" Владислав Андрианов вернулся из российского плена вчера, 18 октября, в результате нового обмена пленными. Радостную новость о возвращении любимого Марьяна сообщила в Stories, добавив лаконичную подпись:

"Дома".

Во время плена и после возвращения в Украину Марьяна носила на безымянном пальце правой руки черную нить. Девушка писала, что это импровизированное обручальное кольцо "давало силы жить".

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Новый обмен пленными - это надо знать

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из российского плена 95 военнослужащих.

Среди освобожденных из плена нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Украине удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича. Отец мужчины Александр Буткевич отметил, что ему звонили из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и сообщили, что его сына вернули во время обмена военнопленными. Сейчас Буткевич находится на территории Украины.

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