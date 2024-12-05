В Министерстве обороны Украины решили заменить многочисленные бумажные журналы и книги единым электронным. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, армия избавляется от бумажной бюрократии.
"Наши военные должны сосредотачиваться на выполнении боевых задач, а не тратить время на заполнение многочисленных бумажных журналов", - отметил Умеров.
В частности, благодаря приказу Минобороны №687 было сокращено 12 бумажных журналов и книг учета личного состава до одного единственного - электронного.
В этой связи, министр объяснил, какие будут изменения:
- военные теперь могут вести учет личного состава на компьютере;
- электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые ранее велись отдельно;
- возможность быстро вносить изменения и исправлять неточности в актуальной информации.
"Это решение сэкономит время наших военных, сделает процессы проще и эффективнее", - подчеркнул Умеров.
Диджитализация в армии
Как сообщал УНИАН, в Минобороны Украины стремятся превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет.
Также мы рассказывали, что с недавних пор в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс занимает всего около 15 минут.