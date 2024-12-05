Электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые ранее велись отдельно.

В Министерстве обороны Украины решили заменить многочисленные бумажные журналы и книги единым электронным. Как отметил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, армия избавляется от бумажной бюрократии.

"Наши военные должны сосредотачиваться на выполнении боевых задач, а не тратить время на заполнение многочисленных бумажных журналов", - отметил Умеров.

В частности, благодаря приказу Минобороны №687 было сокращено 12 бумажных журналов и книг учета личного состава до одного единственного - электронного.

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В этой связи, министр объяснил, какие будут изменения:

военные теперь могут вести учет личного состава на компьютере;

электронный журнал заменяет содержание всех бумажных документов, которые ранее велись отдельно;

возможность быстро вносить изменения и исправлять неточности в актуальной информации.

"Это решение сэкономит время наших военных, сделает процессы проще и эффективнее", - подчеркнул Умеров.

Диджитализация в армии

Как сообщал УНИАН, в Минобороны Украины стремятся превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр и заменить соответствующие функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет.

Также мы рассказывали, что с недавних пор в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Теперь военнослужащие Вооруженных Сил могут быстро и без лишней бюрократии подать рапорт на перевод в другую часть. Процесс занимает всего около 15 минут.

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