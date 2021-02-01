Во Львове проводят эксперимент, в рамках которого будут бороться с гололедом с помощью кофейной гущи.
В парке 700-летия Львова посыпали дорожку кофейной гущей.
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Сухую прессованную гущу предоставили бесплатно две сети кофеен.
Впоследствии дворники сметут ее в места зеленых насаждений.
В местном горсовете уверены, что кофейная гуща не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и её не нужно убирать после использования.
Когда проверят ее на эффективность в борьбе с гололедом, то примут решение об использовании гущи и в других парках.
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