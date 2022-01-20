Когда лебедь выздоровел, его отпустили на свободу.

Волонтер из Черновцов 20 дней выхаживал лебедя, который был при смерти из-за воспаления легких.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Лебедь в квартире. Черновицкий волонтер приютил птицу с воспалением легких и три недели выхаживал ее дома. Специально переоборудовал комнату под вольер, купил зерно, каши и лекарства", – говорится в сюжете.

Отмечается, что лебедь был на грани жизни и смерти, он обессилел и умирал, когда его принесли в ветеринарную клинику. Однако, долго он там находиться не мог, и его к себе забрал волонтер. Как правильно ухаживать за птицей, ему рассказали орнитологи.

А когда Мартин – так волонтер назвал лебедя – поправился, его вернули на свободу сородичам.

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