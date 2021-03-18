В Украине один из поселков хотят переименовать в Нью-Йорк. Это название является историческим для поселка.

Огромный баннер с надписью «Нью-Йорк» висит над входом в ратушу, а в одноименной пекарне продают кофе и круассаны. Но вместо шумного горизонта Манхэттена в этом городе доминируют старый завод по производству фенола и жилые дома коммунистической эпохи, а с одной стороны он изрезан траншеями, вырытыми на пустынных улицах.

Новгородское, ранее называвшееся Нью-Йорком, находится на переднем крае войны Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Донбасса.

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Населенный пункт был переименован в 1951 году во время холодной войны. Теперь некоторые местные жители проводят кампанию за то, чтобы вернуть историческое название обратно, и парламент может проголосовать по этому вопросу уже на этой неделе, пишет Reuters.

В настоящее время «территория города не охраняется», - сказал глава местного совета Николай Ленко, добавив, что с начала войны пять жителей были убиты.

«Мы надеемся, что мы наладим контакты с Йорком в Германии и Нью-Йорком в Соединенных Штатах», - сказал он.

Хотя точное происхождение старого названия города неясно, немецкие иммигранты - последователи менонитской церкви - поселились на территории нынешней Украины примерно на рубеже XIX века по приглашению российской императрицы Екатерины Великой.

Их потомки были депортированы после вторжения нацистской Германии в Советский Союз в 1941 году. Некоторые из их семей раньше посещали Новгородское, но это прекратилось, когда в 2014 году вспыхнули боевые действия, сообщает агентство.

Когда-то промышленный городок пришел в упадок после Первой мировой войны.

Теперь солдаты, стоящие на блокпостах всего в одном километре от линий сепаратистов, патрулируют окопы на его окраинах, где более 100 домов были повреждены в результате обстрелов.

Секретарь городского совета Татьяна Краско рассказала агентству, что Новгородское было переименовано, потому что «граждане Советского Союза считали, что название Нью-Йорк является признаком капитализма».

Украинский Нью-Йорк: что известно

В Верховную Раду внесли проект постановления о переименовании пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Справка УНИАН. Немецкая колония Нью-Йорк на правом берегу реки Кривой Торец была основана в 1892 году рядом с бывшим зимовником запорожских казаков Кальмиусской паланки, существовавшем в XVIII веке. Основателями колонии были меннониты, переселившиеся из хортицких колоний, часть населения была лютеранами. После установления советской власти жители поселка были изгнаны в Амурскую область РФ, где основали одноименное поселение, ныне ликвидированное, а поселок в Украине был заселен новыми жителями других национальностей.

Статус поселка городского типа Нью-Йорк получил в 1938 году. В связи с началом "холодной войны" Указом президиума Верховного Совета УССР от 19 октября 1951 года поселок Нью-Йорк был переименован в Новгородское.

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Автор: Екатерина Лиманская