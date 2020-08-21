Глава НСЖУ сообщил о нападении на черкасский офис правозащитника и журналиста Макеева

Он отметил, что на днях Валерий Макеев получал угрозы после выхода его авторской программы «72 часа», в которой сравнивал действия мэра Черкасс с действиями Януковича и Лукашенко.

Сегодня ночью в Черкассах повреждены двери и перевернут вверх дном офис правозащитника, адвоката, секретаря Национального союза журналистов Украины Валерия Макеева.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. "Это преступление Валерий Макеев расценивает как показательное предостережение с целью препятствования и его журналистской деятельности и деятельности как адвоката. Предполагает, что это предупреждение с «высоких кабинетов» Черкасского горисполкома, поскольку Валерий активно критикует деятельность городского председателя Черкасс Анатолия Бондаренко", - написал Томиленко.

Он отметил, что на днях Валерий Макеев получал угрозы после выхода его авторской программы «72 часа», в которой сравнивал действия мэра Черкасс с действиями Януковича и Лукашенко. "В частности, журналист и правозащитник критиковал проведение в свое время бюджетной сессии городского совета Черкасс в ... Каневе, на которую пригласили часть депутатов и прессу", - уточнил председатель НСЖУ.

По его данным, полиция уже начала работу на месте нападения, а Валерий Макеев дает показания.

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Автор: УНИАН