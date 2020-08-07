НСЖУ отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске и обратился к белорусским властям
Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность по поводу задержания в Беларуси журналистов канала "Настоящее время".
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.
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"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией о задержании наших коллег, журналистов канала "Настоящее время" (Радио Свобода) в Минске. Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ". Исполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - подчеркнул Томиленко.
Так, НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.
"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу ограничивать не будут", - подчеркнул председатель НСЖУ.
Он также добавил, что НСЖУ информирует своих международных партнеров, в частности, Европейскую федерацию журналистов, по поводу тревожной информации о задержании съемочной группы "НВ" в Минске.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых граждане Украины .
"В гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. По нашим данным, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении на сайте канала.
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