НСЖУ отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске и обратился к белорусским властям

Союз призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность по поводу задержания в Беларуси журналистов канала "Настоящее время".

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Читайте такжеУкраина передала России список на освобождение 22 незаконно заключенных крымских татар

"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией о задержании наших коллег, журналистов канала "Настоящее время" (Радио Свобода) в Минске. Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала "НВ". Исполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - подчеркнул Томиленко.

Так, НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.

"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу ограничивать не будут", - подчеркнул председатель НСЖУ.

Он также добавил, что НСЖУ информирует своих международных партнеров, в частности, Европейскую федерацию журналистов, по поводу тревожной информации о задержании съемочной группы "НВ" в Минске.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 августа, в Минске задержали трех корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых граждане Украины .

"В гостинице "Минск" в столице Беларуси задержали штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время" - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. По нашим данным, их везут в Московский РУВД Минска. Причина задержания на данный момент неизвестна", - говорится в сообщении на сайте канала.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram